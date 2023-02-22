Lukas Holik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Holik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Holik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Holik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Holik 23 Ağustos 1992 tarihinde Zlín şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Holík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Holik Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Holik'nin FK Trinec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Holik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Holik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Holik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Holik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Tescoma Zlin

1 Eylül 2017 yılında Dukla Prag

7 Eylül 2018 yılında Fastav Zlin

31 Aralık 2018 yılında Dukla Prag

6 Ağustos 2020 yılında SFC Opava

12 Ocak 2022 yılında Karvina

22 Temmuz 2022 yılında Trinec

Lukas Holik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Holik şuan FK Trinec takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Tescoma Zlín (2001 - 2006)FK Luhačovice (2006 - 2007)FC Viktoria Otrokovice (2007)FC Tescoma Zlín (2008 - 2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.