Lukas Hrdlicka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Hrdlicka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Hrdlicka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Hrdlicka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Hrdlicka 3 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Hrdlička şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Hrdlicka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Hrdlicka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lukas Hrdlicka'nin FK Trinec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Hrdlicka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Hrdlicka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Hrdlicka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Hrdlicka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Zlin U19

1 Temmuz 2020 yılında FC Zlin B

9 Şubat 2023 yılında Trinec

30 Haziran 2023 yılında FC Zlin B

Lukas Hrdlicka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Hrdlicka şuan FK Trinec takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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