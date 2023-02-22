Lukas Jancura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Jancura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Jancura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Jancura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Jancura 23 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Jančura şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Jancura Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Jancura'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Jancura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Jancura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lukas Jancura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Jancura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2016 yılında FC Pisek U19

30 Haziran 2016 yılında Příbram U19

24 Şubat 2017 yılında FC Pisek U19

30 Haziran 2017 yılında Příbram U19

1 Temmuz 2017 yılında Zlate Moravce

1 Temmuz 2018 yılında 1.FK Pribram B

5 Eylül 2019 yılında Hlinsko

3 Mart 2022 yılında Viktoria Zizkov

26 Temmuz 2022 yılında Chrudim

Lukas Jancura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Jancura şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.