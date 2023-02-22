Lukas Kania kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Kania Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Kania adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Kania Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Kania 19 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Kania şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Kania Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports & Counselling, s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Kania'nin FK Trinec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Kania Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Kania isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Kania Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Kania futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2016 yılında MFK Karvina B

21 Temmuz 2017 yılında Ostrava B

27 Temmuz 2018 yılında Petrkovice

1 Temmuz 2019 yılında Ostrava B

17 Temmuz 2019 yılında Vitkovice

31 Temmuz 2020 yılında Ostrava B

6 Ağustos 2020 yılında Blansko

5 Ocak 2021 yılında Ostrava B

6 Ocak 2021 yılında SFC Opava

30 Haziran 2021 yılında Ostrava B

6 Temmuz 2021 yılında Fotbal Trinec

30 Haziran 2023 yılında Ostrava B

Lukas Kania Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Kania şuan FK Trinec takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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