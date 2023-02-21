Lukas Lahodny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Lahodny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Lahodny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Lahodny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Lahodny 10 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Lahodný şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Lahodny Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Lahodny'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Lahodny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Lahodny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Lahodny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Lahodny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında MFK Vyskov

7 Şubat 2020 yılında Blansko

13 Temmuz 2021 yılında MFK Vyskov

Lukas Lahodny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Lahodny şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Sokol Lipovec (2002 - 2006)FK Blansko (2006 - 2007)MFK Vyškov (2007 - 2011)SK Sokol Lipovec (2010 - 2014)MFK Vyškov (2014)

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