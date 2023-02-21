Lukas Marecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Marecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Marecek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Marecek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Marecek 17 Nisan 1990 tarihinde Ivančice şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Mareček şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Marecek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Marecek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 20 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lukas Marecek'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Marecek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Marecek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lukas Marecek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Marecek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında 1. FC Brno

1 Ocak 2010 yılında RSC Anderlecht

29 Ağustos 2012 yılında Heerenveen

30 Haziran 2013 yılında RSC Anderlecht

13 Ağustos 2013 yılında Sparta Prag

29 Ocak 2018 yılında KSC Lokeren

20 Ocak 2020 yılında Teplice

Lukas Marecek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Marecek şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Marecek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Domašov-Říčky (1997 - 1998), FC Zbrojovka Brno (1998 - 2007)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 18 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.