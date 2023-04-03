Lukas Marhoul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Marhoul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lukas Marhoul kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukas Marhoul ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.