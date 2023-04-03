Lukas Marhoul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Marhoul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Marhoul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lukas Marhoul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lukas Marhoul 7 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Marhoul şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lukas Marhoul Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bohemians Prag 1905 B futbol takımında oynamaktadır. Bohemians Prag 1905 B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lukas Marhoul'nin Bohemians Prag 1905 B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lukas Marhoul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lukas Marhoul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Bohemians B
Lukas Marhoul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lukas Marhoul şuan Bohemians Prag 1905 B takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Union Vršovice (2007 - 2011)
SK Slavia Praha (2011)
SK Union Vršovice (2012 - 2015)
FC Bohemians Praha 1905 (2015 - 2020)
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