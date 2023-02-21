Lukas Matejka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Matejka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Matejka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Matejka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Matejka 20 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Matějka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Matejka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM-M yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Matejka'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Matejka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Matejka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Matejka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Matejka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vik. Plzen B

4 Ocak 2017 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2017 yılında Vik. Plzen B

1 Temmuz 2017 yılında Usti nad Labem

24 Ocak 2018 yılında Vik. Plzen B

25 Ocak 2018 yılında Domazlice

30 Haziran 2018 yılında Vik. Plzen B

1 Temmuz 2018 yılında Usti nad Labem

31 Temmuz 2020 yılında Viktoria Plzen

17 Ağustos 2020 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2020 yılında Viktoria Plzen

1 Eylül 2021 yılında Pardubice

30 Haziran 2022 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2022 yılında Dukla Prag

30 Haziran 2023 yılında Viktoria Plzen

Lukas Matejka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Matejka şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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