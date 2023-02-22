Lukas Palecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Palecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Palecek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukas Palecek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lukas Palecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Palecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Palecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Palecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Palecek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Palecek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Palecek 15 Aralık 1980 tarihinde Ostrava şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Paleček şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Palecek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Palecek'nin FK Trinec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Palecek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Palecek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Lukas Palecek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Palecek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2000 yılında Fotbal Trinec

31 Aralık 2000 yılında Ostrava B

15 Mart 2002 yılında Marila Pribram

2 Şubat 2005 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2005 yılında Marila Pribram

28 Temmuz 2005 yılında Prachatice

30 Haziran 2006 yılında Marila Pribram

18 Temmuz 2007 yılında Vitkovice

21 Mart 2008 yılında Dolni Benesov

30 Haziran 2008 yılında Vitkovice

22 Temmuz 2008 yılında FK Most

18 Temmuz 2011 yılında Karvina

29 Ocak 2014 yılında Fotbal Trinec

1 Temmuz 2020 yılında ara verdi

1 Ocak 2022 yılında Fotbal Trinec

Lukas Palecek kimdir

Lukas Palecek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Palecek şuan FK Trinec takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lukas Palecek nereli

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