Lukas Rupp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Rupp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Rupp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Rupp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Rupp 8 Ocak 1991 tarihinde Heidelberg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Lukas Peter Rupp şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Rupp Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TrueSports GmbH yapmaktadır. Lukas Rupp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lukas Rupp'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Rupp Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ruppinho7/?hl=de

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http://www.facebook.com/pages/Lukas-Rupp/1448804278679814?directed_target_i

Lukas Rupp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Rupp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lukas Rupp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Rupp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Karlsruhe Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Karlsruhe U17

1 Temmuz 2008 yılında Karlsruhe U19

1 Temmuz 2010 yılında Karlsruhe

1 Temmuz 2011 yılında Gladbach

30 Ocak 2012 yılında Paderborn

30 Haziran 2012 yılında Gladbach

1 Temmuz 2014 yılında Paderborn

1 Temmuz 2015 yılında Stuttgart

1 Temmuz 2016 yılında Hoffenheim

13 Ocak 2020 yılında Norwich

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2023 yılında Aris Selanik

Lukas Rupp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Rupp şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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