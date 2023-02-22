Lukas Vacha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Vacha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Vacha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Vacha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Vacha 13 Mayıs 1989 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Vácha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Vacha Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Lukas Vacha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lukas Vacha'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Vacha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/6nosav/

Lukas Vacha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Vacha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lukas Vacha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Vacha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2007 yılında FK Jablonec

1 Aralık 2007 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2008 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2008 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2009 yılında Banik Ostrava

30 Haziran 2009 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2009 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2010 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2010 yılında Slovan Liberec

8 Ocak 2013 yılında Sparta Prag

4 Eylül 2017 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2017 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2023 yılında Kariyer sonu

Lukas Vacha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Vacha şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Vacha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Slavia Praha (1996 - 2006)

Çek Cumhuriyeti takımında 15 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

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