Lukas Vana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Vana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Vana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Vana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Vana 5 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Váňa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Vana Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Lukas Vana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Vana'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Vana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Vana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Vana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Vana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2022 yılında Sparta Praha B

Lukas Vana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Vana şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Třeboradice (2009 - 2015)FK Admira Praha (2015)SK Slavia Praha (2016 - 2017)Bohemians Praha 1905 (2017 - 2019)AC Sparta Praha (2019 - 2022)

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