Lukas Zoubele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Zoubele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Zoubele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Zoubele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Zoubele 20 Aralık 1985 tarihinde Ústí nad Labem şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Zoubele şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Zoubele Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Zoubele, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Zoubele'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Zoubele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Zoubele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Zoubele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Zoubele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Usti nad Labem

1 Temmuz 2007 yılında SK Kladno

1 Ocak 2010 yılında Teplice

1 Temmuz 2012 yılında FK Jablonec

1 Ocak 2015 yılında Zbrojovka Brno

1 Temmuz 2016 yılında Jihlava

3 Ağustos 2020 yılında Viktoria Zizkov

1 Temmuz 2021 yılında Jihlava

Lukas Zoubele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Zoubele şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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