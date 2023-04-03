Lukas Zubovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Zubovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Zubovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lukas Zubovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lukas Zubovic 24 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lukas Zubovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Lukas Zubovic'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lukas Zubovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lukas Zubovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lukas Zubovic şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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