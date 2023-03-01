Luke Allen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Allen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Allen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luke Allen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luke Allen 22 Şubat 1993 tarihinde Basildon şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luke Allen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luke Allen, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Luke Allen'nin Dartford FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Luke Allen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luke Allen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2010 yılında Cambridge U18
1 Temmuz 2012 yılında Cambridge Utd.
1 Ağustos 2012 yılında Cambridge City
31 Mayıs 2013 yılında Cambridge Utd.
28 Kasım 2013 yılında Hemel
4 Ocak 2014 yılında Cambridge Utd.
26 Şubat 2014 yılında Hemel
17 Temmuz 2015 yılında St. Albans City
11 Aralık 2015 yılında Tonbridge
1 Temmuz 2017 yılında Braintree
1 Temmuz 2019 yılında Dartford
Luke Allen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luke Allen şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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