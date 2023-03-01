Luke Baptiste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Baptiste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Baptiste adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luke Baptiste Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luke Baptiste 22 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere,St.Vincent ve Grenadinler uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luke Baptiste Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSSM yapmaktadır. Luke Baptiste, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dover Athletic futbol takımında oynamaktadır. Dover Athletic takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luke Baptiste'nin Dover Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Luke Baptiste Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luke Baptiste futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Ocak 2022 yılında Dover Athletic
Luke Baptiste Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luke Baptiste şuan Dover Athletic takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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