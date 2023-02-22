Luke Boore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Boore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Boore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Boore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Boore 28 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Boore Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luke Boore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Luke Boore'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luke Boore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Boore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luke Boore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Boore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında UCD

Luke Boore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Boore şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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