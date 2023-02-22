Luke Byrne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Byrne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Byrne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Byrne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Byrne 8 Temmuz 1993 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Byrne Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Luke Byrne, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Luke Byrne'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Luke Byrne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lukebyrne93

Luke Byrne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Byrne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luke Byrne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Byrne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Bohemians

1 Ocak 2014 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2019 yılında Shelbourne

Luke Byrne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Byrne şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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