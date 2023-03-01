Luke Delaney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Delaney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Delaney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luke Delaney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luke Delaney {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luke Delaney Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luke Delaney'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luke Delaney Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/lukedelaney_8
Luke Delaney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luke Delaney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Ocak 2023 yılında Hungerford
Luke Delaney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luke Delaney şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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