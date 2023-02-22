Luke Dennison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Dennison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Dennison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luke Dennison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luke Dennison 21 Ağustos 1996 tarihinde Pinole, California şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri,İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luke Dennison Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luke Dennison'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Luke Dennison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luke Dennison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2014 yılında Chico State
1 Temmuz 2019 yılında Longford Town
7 Temmuz 2021 yılında Galway United
30 Kasım 2021 yılında Longford Town
1 Ocak 2023 yılında Bohemians
Luke Dennison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luke Dennison şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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