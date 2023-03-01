Luke Gambin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Gambin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Gambin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luke Gambin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luke Gambin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Gambin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Gambin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Gambin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Gambin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Gambin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Gambin 16 Mart 1993 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Malta,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Luke David Gambin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Gambin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luke Gambin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luke Gambin'nin Sutton United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luke Gambin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Gambin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Luke Gambin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Gambin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Barnet U18

1 Kasım 2011 yılında Met Police

31 Aralık 2011 yılında Barnet U18

1 Temmuz 2012 yılında Barnet

1 Kasım 2012 yılında Hendon

1 Aralık 2012 yılında Barnet

16 Ocak 2017 yılında Luton

31 Ağustos 2018 yılında Crawley Town

31 Mayıs 2019 yılında Luton

1 Temmuz 2019 yılında Colchester Utd.

20 Ocak 2021 yılında Newport County

31 Mayıs 2021 yılında Colchester Utd.

16 Temmuz 2021 yılında Hamrun Spart.

16 Temmuz 2022 yılında Sutton Utd

Luke Gambin kimdir

Luke Gambin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Gambin şuan Sutton United takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Luke Gambin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Malta takımında 20 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luke Gambin nereli

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