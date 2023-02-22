Luke Heeney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Heeney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Heeney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Heeney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Heeney 6 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Heeney Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Luke Heeney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Luke Heeney'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Luke Heeney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Heeney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luke Heeney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Heeney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Drogheda United

Luke Heeney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Heeney şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Luke Heeney Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U19 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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