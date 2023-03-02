Luke Holness kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Holness Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luke Holness kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luke Holness ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.