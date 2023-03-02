Luke Holness kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Holness Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Holness adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luke Holness Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luke Holness 21 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luke Holness Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIRPLAY MGMT yapmaktadır. Luke Holness, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Luke Holness'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luke Holness Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luke Holness futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Maldon/Tiptree
1 Ocak 2019 yılında Sevenoaks
1 Şubat 2019 yılında Tooting & Mitcham FC
1 Temmuz 2019 yılında Northwood FC
18 Ocak 2020 yılında Bracknell
10 Kasım 2020 yılında Braintree
2 Eylül 2022 yılında Tonbridge
7 Ekim 2022 yılında Hemel
Luke Holness Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luke Holness şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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