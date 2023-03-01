Luke Jenkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Jenkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Jenkins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luke Jenkins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luke Jenkins 7 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luke Jenkins Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luke Jenkins, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luke Jenkins'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luke Jenkins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luke Jenkins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında AFC Wimbledon
16 Aralık 2021 yılında Tonbridge
16 Ocak 2022 yılında AFC Wimbledon
6 Ocak 2023 yılında Weymouth FC
6 Şubat 2023 yılında AFC Wimbledon
Luke Jenkins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luke Jenkins şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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