Luke Mccullough kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Mccullough Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Mccullough kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luke Mccullough ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luke Mccullough kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Mccullough Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Mccullough kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Mccullough Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Mccullough adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Mccullough Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Mccullough 15 Şubat 1994 tarihinde Portadown şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Mccullough Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luke Mccullough, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Luke Mccullough'nin Glentoran FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luke Mccullough Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Mccullough isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Luke Mccullough Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Mccullough futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2012 yılında Man Utd U21

25 Ocak 2013 yılında Cheltenham

6 Mart 2013 yılında Man Utd U21

25 Temmuz 2013 yılında Doncaster Rov.

20 Ağustos 2018 yılında Tranmere Rovers

31 Mayıs 2019 yılında Doncaster Rov.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2020 yılında Tranmere Rovers

1 Ağustos 2020 yılında Glentoran

Luke Mccullough kimdir

Luke Mccullough Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Mccullough şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Loughgall FC, Dungannon Swifts FC (-2010), Manchester United (2010-2012)

Luke Mccullough Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luke Mccullough nereli

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