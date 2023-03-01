Luke Nippard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Nippard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luke Nippard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luke Nippard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.