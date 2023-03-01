Luke Nippard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Nippard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Nippard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luke Nippard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luke Nippard 29 Aralık 2000 tarihinde Poole şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Luke Ryan Nippard şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luke Nippard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Luke Nippard, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luke Nippard'nin Weymouth FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Luke Nippard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luke Nippard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Bournemouth U21
4 Mart 2020 yılında Poole Town
31 Mayıs 2020 yılında Bournemouth U21
16 Aralık 2021 yılında Eastbourne
31 Mayıs 2022 yılında Bournemouth U21
7 Temmuz 2022 yılında Weymouth FC
Luke Nippard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luke Nippard şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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