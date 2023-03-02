Luke Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luke Oneill ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luke Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Oneill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Oneill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Oneill 20 Ağustos 1991 tarihinde Slough şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Luke Marcus O'Neill şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Oneill Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Major League Sports Management yapmaktadır. Luke Oneill, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luke Oneill'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luke Oneill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Oneill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Luke Oneill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Oneill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Leicester Res.

1 Şubat 2010 yılında Tranmere Rovers

1 Mayıs 2010 yılında Leicester Res.

1 Ocak 2011 yılında Kettering

1 Mayıs 2011 yılında Leicester Res.

1 Temmuz 2011 yılında Mansfield Town

1 Temmuz 2012 yılında Burnley

4 Ekim 2013 yılında York City

4 Ocak 2014 yılında Burnley

17 Ocak 2014 yılında Southend United

19 Ocak 2014 yılında Burnley

18 Ağustos 2014 yılında Scunthorpe Utd.

22 Kasım 2014 yılında Burnley

26 Şubat 2015 yılında Leyton Orient

31 Mayıs 2015 yılında Burnley

22 Ağustos 2015 yılında Southend United

31 Ağustos 2015 yılında Burnley

1 Eylül 2015 yılında Southend United

1 Temmuz 2017 yılında FC Gillingham

4 Temmuz 2019 yılında AFC Wimbledon

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2021 yılında Kettering

3 Ocak 2022 yılında Stevenage

1 Temmuz 2022 yılında Ebbsfleet

Luke Oneill kimdir

Luke Oneill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Oneill şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Luke Oneill nereli

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