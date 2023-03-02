Luke Pearce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Pearce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Pearce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luke Pearce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luke Pearce 8 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Luke Edward Andrew Pearce şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luke Pearce Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luke Pearce'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Luke Pearce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luke Pearce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Ağustos 2020 yılında Southampton U18
1 Temmuz 2022 yılında Southampton B
30 Ocak 2023 yılında Eastbourne
31 Mayıs 2023 yılında Southampton B
Luke Pearce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luke Pearce şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Luke Pearce Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İrlanda U18 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.