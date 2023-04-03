Luke Rahmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Rahmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luke Rahmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luke Rahmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.