Luke Rahmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Rahmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Rahmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luke Rahmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luke Rahmann 26 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luke Rahmann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Luke Rahmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luke Rahmann'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luke Rahmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luke Rahmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund U17
1 Ocak 2023 yılında B. Dortmund U19
Luke Rahmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luke Rahmann şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Borussia Dortmund
Luke Rahmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Almanya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 11 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Almanya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.
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