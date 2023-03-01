Luke Russe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Russe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Russe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luke Russe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luke Russe 19 Temmuz 1999 tarihinde Bristol şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Luke Cameron Russe şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luke Russe Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Campeador Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Luke Russe'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luke Russe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luke Russe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Brist. Rov. U18
1 Temmuz 2018 yılında Bristol R. U21
3 Ağustos 2020 yılında Chippenham
Luke Russe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luke Russe şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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