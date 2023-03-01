Luke Southerington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Southerington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Southerington adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luke Southerington Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luke Southerington 20 Eylül 2004 tarihinde Oldham şehrinde doğmuştur. İngiltere,Galler uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luke Southerington Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INS Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luke Southerington'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luke Southerington Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luke Southerington futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Oldham Athletic
13 Aralık 2021 yılında New Mills
13 Ocak 2022 yılında Oldham Athletic
Luke Southerington Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luke Southerington şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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