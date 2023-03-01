Luke Spokes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Spokes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Spokes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luke Spokes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luke Spokes 6 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luke Spokes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luke Spokes'nin Bath City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Luke Spokes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luke Spokes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Yate Town
23 Ocak 2020 yılında Taunton Town
4 Eylül 2020 yılında Grimsby Town
25 Eylül 2021 yılında Boston Utd
25 Ekim 2021 yılında Grimsby Town
18 Kasım 2021 yılında Spennymoor Town
18 Şubat 2022 yılında Grimsby Town
5 Temmuz 2022 yılında Bath City
Luke Spokes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luke Spokes şuan Bath City takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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