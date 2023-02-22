Luke Turner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Turner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Turner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luke Turner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luke Turner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Turner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Turner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Turner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Turner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Turner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Turner 20 Mayıs 2002 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Turner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Luke Turner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luke Turner'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luke Turner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Turner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Luke Turner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Turner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2018 yılında Aberdeen U18

1 Temmuz 2019 yılında Aberdeen FC B

18 Eylül 2020 yılında Turriff

1 Şubat 2021 yılında Aberdeen FC B

25 Şubat 2021 yılında Wexford FC

31 Mayıs 2021 yılında Aberdeen FC B

25 Ağustos 2021 yılında Cliftonville

31 Mayıs 2022 yılında Aberdeen FC B

1 Temmuz 2022 yılında Cliftonville

Luke Turner kimdir

Luke Turner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Turner şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manor Town, Shelbourne, Lourdes Celtic, Cherry Orchard, Shamrock Rovers, Aberdeen FC

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luke Turner nereli

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