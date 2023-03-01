Luke Wanadio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Wanadio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Wanadio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luke Wanadio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luke Wanadio 18 Ekim 1992 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luke Wanadio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dover Athletic futbol takımında oynamaktadır. Dover Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luke Wanadio'nin Dover Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luke Wanadio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luke Wanadio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Şubat 2013 yılında Kingstonian FC
1 Temmuz 2013 yılında East Thurrock
12 Ekim 2013 yılında Hampton & Rich.
4 Aralık 2014 yılında Redhill
20 Aralık 2014 yılında Dulwich Hamlet
1 Temmuz 2015 yılında Staines Town FC
1 Şubat 2016 yılında Welling Utd.
29 Temmuz 2016 yılında Dartford
1 Temmuz 2017 yılında Bromley
1 Temmuz 2018 yılında Aldershot
1 Temmuz 2019 yılında Dartford
12 Ağustos 2020 yılında Billericay
1 Temmuz 2021 yılında Dartford
25 Ocak 2022 yılında F. Invicta
1 Temmuz 2022 yılında Dover Athletic
Luke Wanadio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luke Wanadio şuan Dover Athletic takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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