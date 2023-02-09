Luketa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luketa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luketa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luketa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luketa 6 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Henrique Luciano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luketa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GJP Sports yapmaktadır. Luketa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Luketa'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 10 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luketa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luketa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Luketa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luketa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Botafogo-SP

Luketa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luketa şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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