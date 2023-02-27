Lukian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukian 21 Eylül 1991 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lukian Araújo de Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukian Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFA - Int. Football Adviser yapmaktadır. Lukian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lukian'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukian Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luk_091

Lukian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Rio Branco-SP

1 Mayıs 2013 yılında Nova Iguaçu

31 Aralık 2013 yılında Rio Branco-SP

8 Aralık 2014 yılında Luverdense

14 Mayıs 2015 yılında Kulüpsüz

3 Temmuz 2015 yılında Bucheon FC

1 Ocak 2017 yılında Busan IPark

21 Temmuz 2017 yılında FC Anyang

31 Aralık 2017 yılında Busan IPark

1 Ocak 2018 yılında Pattaya Utd.

3 Aralık 2018 yılında Chonburi FC

10 Temmuz 2019 yılında Júbilo Iwata

9 Ocak 2022 yılında Avispa Fukuoka

Lukian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukian şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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