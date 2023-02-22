Lukman Muhammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukman Muhammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukman Muhammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lukman Muhammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lukman Muhammed 12 Aralık 1987 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lukman Muhammed Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukman Muhammed, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Lukman Muhammed'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lukman Muhammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lukman Muhammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Rivers United
26 Ocak 2018 yılında Katsina Utd.
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Kasım 2021 yılında Niger Tornad.
Lukman Muhammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lukman Muhammed şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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