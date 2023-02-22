Lukman Muhammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukman Muhammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lukman Muhammed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukman Muhammed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.