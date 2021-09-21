Lüknet ne demek, TDK'ya göre Lüknet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lüknet ne demek? Lüknet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lüknet kelimesi. Peki lüknet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lüknet nedir, lüknet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Lüknet kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Lüknet kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

LÜKNET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lüknet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lüknet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre lüknet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dilde pelteklik, tutukluk durumu

