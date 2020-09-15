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  3. Lüks araçlarla şehir dışından gelen dilencilere mıntıka temizliği cezası

Lüks araçlarla şehir dışından gelen dilencilere mıntıka temizliği cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özellikle son zamanlarda sayıları artan dilencilere karşı çalışma başlatan Belediye Zabıta Ekipleri, lüks araçlarla şehir dışından geldikleri tespit edilen dilencilere konakladıkları yerde operasyon düzenleyerek mıntıka temizliği yaptırdı.

Lüks araçlarla şehir dışından gelen dilencilere mıntıka temizliği cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde son günlerde şehir içinde sayıları artan dilencilerle ilgili takip başlatan Belediye Zabıta Ekipleri, 5 araçla şehir dışından geldikleri tespit edilen dilencileri konakladıkları alanda yakaladı. Lüks araçlarda kalan ve insanların duygularını kullanarak haksız kazanç elde eden dilencilere önce konakladıkları alanın mıntıka temizliği yaptırıldı, ardından da şehir dışına çıkana kadar refakat edildi. Dilencilere cezai işlem de uygulandı.

Zengin dilencilere mıntıka temizliği cezası

MENDİL SATAN DİLENCİLER TAKİP EDİLDİ

Halkın huzur ve refahını sağlamak adına mesai mefhumu gözetmeksizin emek harcayan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde şehir içinde farklı noktalarda sıkça görülen ve sayıları hızla artan dilenciler ile mendil satan kişilere yönelik takip başlattı. Bu takip, lüks araçlarla şehir dışından İnegöl'e gelerek insanların duygularıyla oynayarak haksız kazanç elde eden dilencilerin oyunlarını bozdu.

Zengin dilencilere mıntıka temizliği cezası

5 FARKLI ARAÇLA ŞEHİR DIŞINDAN GELMİŞLER

Şehrin belirli noktalarında dilencilik yapan ve mendil satan kişiler, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Yapılan araştırma ve takip sonucunda toplam 5 araçla farklı şehirlerden İnegöl'e geldikleri tespit edilen dilencilerin, şehrin farklı noktalarında Kozluca-Alanyurt bölgesinde lüks araçlar ile konakladıkları görüldü. İnsanların duygularını kullanarak haksız kazanç elde eden dilencilerin kendilerini acındırmak için yanlarında gezdirdikleri küçük çocuklar ise dikkat çekti.

Zengin dilencilere mıntıka temizliği cezası

BÖLGEYİ KİRLETEN DİLENCİLERE MINTIKA TEMİZLİĞİ CEZASI

Konakladıkları bölgede İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ani baskınıyla şok yaşayan dilencilere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince cezai işlem yapıldı. Zabıta ekipleri, araçlarında konakladıkları bölgeyi kirleten dilencilere mıntıka temizliği de yaptırdı. Dilenciler, konakladıkları bölgeyi tamamen temizledi.

Zengin dilencilere mıntıka temizliği cezası

Öte yandan, şehir dışından gelen dilencilere İnegöl'ü terk etmeleri için zabıta araçları ile şehir dışına çıkana kadar refakat edildi. Zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenciliği meslek haline getirenlere itibar edilmemesi hususunda ilçe halkına uyarıda bulundu.

Berna Akkaya
Editör


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