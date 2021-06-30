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Lüks mekanda kanlı tartışma: 5'i polis 12 kişi yaralandı! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar yine eski sevgilisini suçladı

İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde bir otelin restoranında ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Çalıkoğlu cebinden çıkardığı bıçakla 5'i polis 12 kişiyi yaraladı.

Lüks mekanda kanlı tartışma: 5'i polis 12 kişi yaralandı! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar yine eski sevgilisini suçladı

 Karaköy Mahallesi, Bankalar Caddesi üzerinde bulunan lüks bir mekanda saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ayşegül Çınar ile  eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kavgaya dönünce otel çalışanları kavgayı ayırmak istedi. Çalıkoğlu, olaya müdahale eden 7 çalışanı bıçakla yaraladıktan sonra ihbar üzerine gelen 4 polise de bıçakla saldırdı. Bir polisin belindeki tabancayı alıp ateş eden Çalıkoğlu onun da yaralanmasına neden oldu. 

Lüks mekanda kanlı tartışma: 5'i polis 12 kişi yaralandı! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar yine eski sevgilisini suçladı

Özel Harekat polisleri müdahalesi sonucu gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. 

Kavgada yaralanan 5'i polis 12 kişinin ufak sıyrıklarla yaralandığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Lüks mekanda kanlı tartışma: 5'i polis 12 kişi yaralandı! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar yine eski sevgilisini suçladı

UYUŞTURUCUYLA YAKALANMIŞTI

Ayşegül Çınar daha önce ise otomobilinde uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınmıştı. Çınar, uyuşturucuyu Furkan Çalıkoğlu'nun koyduğunu iddia etmişti.

Lüks mekanda kanlı tartışma: 5'i polis 12 kişi yaralandı! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar yine eski sevgilisini suçladı

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?

Ayşegül Çınar sevilen dizi Yasak Elma'da lila karakterini canlandırmıştı. Çınar'ın biyografisine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşegül Çınar'ın sevgilisi kim?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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