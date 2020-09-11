Lüleburgaz'da yeşil alan 4 kat artacak

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kişi başına düşen 3,19 metrekare yeşil alan, yeni kent ormanı ile 11,34 metrekareye çıkacak.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Orman İşletme Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile kiralanan Hava Radar Arazisi Orman Alanı'nda düzenlediği basın toplantısında, ilçede yeşil alanları arttırmak hedefiyle mücadele ettiklerini söyledi.

Stratejik plan çalışmalarında kişi başına 3,19 metrekare yeşil alan düştüğünü tespit ettiklerini anımsatan Gerenli, dünya standartlarını yakalamak amacıyla çalışma başlattıklarını belirtti.

Hava Radar Arazisi'ni 20 yıllık süre ile kiralayarak ilçeye yakışır bir kent ormanı haline getirmek istediklerini aktaran Gerenli, bu sayede kişi başına düşen yeşil alan miktarını 4 kat arttıracaklarını kaydetti.

Kent ormanında sosyal donatı alanlarının da bulunacağını dile getiren Gerenli, "Bizim için çok önemli bir işti. Burasıyla birlikte 3,19 olan kişi başına yeşil alan ve sosyal donatı alanı miktarımız buranın hayat geçmesiyle 11,34 metrekareye çıkacak. Bu rakamla bile Türkiye ortalamasını, dünya standartlarını yakalamış olacağız. Bitmeyecek, ortaya koymak istediğimiz projeler var. Hayata geçirilen, hayata geçirilecek olan ve yapım aşamasında çok önemli parklarımız, diğer yeşil alanlarımız var." diye konuştu.

Yeşil alan bakımından Türkiye rekoru kıracaklarını bildiren Gerenli, şöyle devam etti:

"Biz bunu hak ediyoruz, Lüleburgaz bunu hak ediyor. Büyük bir heyecanla bu çalışmalara başladık. Proje hazırlandı. Burası yaklaşık 20 yıllığına Lüleburgaz Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile Lüleburgaz halkının kullanımında, Lüleburgaz Belediyesinin ukdesinde olacak. Buraya öncelikli olarak piknik alanları, mesire yerleri, kır bahçesi, kır lokantası, macera parkı, festival alanı ve bunun dışında paintball sahası, avcılık, atıcılık ve binicilik yapılacak yerler, yürüyüş ve koşu parkurları ve en önemlisi ki çocuklarımız, geleceğimiz onlara çok iyi bir gelecek bırakmamız gerekiyor, onlara doğa sevgisi, orman sevgisini aşılatacak doğa ile iç içe yaşamasını sağlayacak izcilik kamplarının yapılacağı, doğa ve izcilik bölümleri ve en sonunda da bir yapay gölet ile burayı taçlandırmak istiyoruz."