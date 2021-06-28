Lülü isminin anlamı nedir, Lülü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Lülü isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Lülü ismi ne demek, Lülü ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Lülü isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Lülü İsminin anlamı nedir? TDK Lülü anlamı:

Lülü isminin anlamı hakkında TDK sözlüğünde bilgi yer almamaktadır. Bazı kaynaklarda ise Lülü isminin anlamı 'İnci' şeklinde geçmektedir.

Lülü İsmi Kuranda geçiyor mu?

Lülü ismi Kuran'da geçmemektedir.

Lülü isminin kökeni:

Lülü ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Lülü ismini kullanan sadece 25 kişi bulunmaktadır.

Lülü isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Lülü isminin rengi:

Hardal

Lülü ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Lülü isminin Harf Analizi Nedir ?

Lülü ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

L : Sanatsal, naif, yetenekli

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Lülü isminin Numerolojisi Kaçtır?

Lülü ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

L : 15

Ü : 26

L : 15

Ü : 26

= 82 – Lülü İsminin Numeroloji Toplamı 82’dir.

Lülü ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Lülü isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Lülü isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

L: 3 Ü: 3 L: 3 Ü: 3 = 12

1 + 2 = 3 Kader sayısıdır

Lülü isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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