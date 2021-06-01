Lunaparklar açık mı, açıldı mı 2021? Tematik parklar açık mı? Lunaparklar çalışma saatleri 2021

Lunaparklar açık mı, açıldı mı 2021? Tematik parklar açık mı? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular arasına girdi. İşte lunapark ve tematik parklar ile ilgili tüm bilgiler...

LUNAPARK AÇIK MI, AÇILDI MI 2021? TEMATİK PARKLAR AÇIK MI?

Yayınlanan Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında lunapark ve tematik parkların açık olup olmadığı belli oldu. Açıklanan genelgede yer alan madde de 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan lunaparklar ve tematik parkların 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) açık olduğu belirtildi.

LUNAPARK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan karar doğrultusunda lunapark ve tematik parkların 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri belirtildi.

MASKE TAKMA YASAĞI KALKTI MI 2021? MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI, ZORUNLU MU 2021?

31 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından maske takma zorunluluğu kalktı mı? sorusu gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında maskelerin açık veya kapalı ortamlarda çıkarılıp çıkarılmadığıyla ilgili kesin bir açıklamada bulunulmadı.

SİNEMA SALONLARI AÇIK MI 2021? SİNEMA SALONU AÇILDI MI 2021?

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan sinema salonları İçişleri tarafından yayımlanan Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında sinema salonlarının akıbeti belli oldu. Yapılan açıklamaya göre sinema salonlarının % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması şartıyla açık olacağı belirtildi.