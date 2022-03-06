Lünet ne demek, TDK'ya göre Lünet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lünet ne demek? Lünet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lünet kelimesi. Peki lünet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lünet nedir, lünet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LÜNET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lünet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lünet kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lünet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gözlük camı, gözlük

