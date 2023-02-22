Lyberis Stergidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lyberis Stergidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lyberis Stergidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lyberis Stergidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lyberis Stergidis 11 Şubat 1987 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Λυμπέρης Στεργίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lyberis Stergidis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lyberis Stergidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 15 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Lyberis Stergidis'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lyberis Stergidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lyberis Stergidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lyberis Stergidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lyberis Stergidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Thermaikos

1 Temmuz 2009 yılında Panachaiki

1 Temmuz 2011 yılında Niki Volou

1 Ocak 2012 yılında An. Giannitson

10 Ocak 2013 yılında AO Kassiopi

1 Temmuz 2013 yılında An. Giannitson

1 Ocak 2014 yılında Panachaiki

7 Ocak 2016 yılında Apollon Smyrnis

12 Eylül 2016 yılında Panachaiki

24 Ağustos 2018 yılında ASIL Lysi

22 Ocak 2019 yılında Nafpaktiakos

21 Temmuz 2019 yılında PS Kalamata

30 Ocak 2020 yılında Ionikos Nikeas

24 Ağustos 2020 yılında Panserraikos

1 Mart 2021 yılında Thyella Patron

15 Ağustos 2021 yılında Panachaiki

Lyberis Stergidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lyberis Stergidis şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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