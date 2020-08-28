LYM nedir, kaç olmalı? LYM (lenfosit) düşüklüğü veya yüksekliği

LYM Nedir?



Sağlıklı bir hayat sürmek için önemli bir mekanizma olan LYM dengesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu durum özellikle bağışıklık sistemi konusunda birçok zararlı dış ögelere karşı savunma oluşturulabilmesi için, lenfositler önemli bir göreve sahiptir. Beyaz kan hücresi şeklinde de tabir edilen bu sistemler, enfeksiyonlara karşı büyük miktarda koruma mekanizması meydana getirir. Bununla beraber bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar ve enfeksiyonlardan korumak için imkan verir. Bu nedenle çok yüksek ya da çok düşük olmaması, LYM değerinin olması gereken miktarda olması ve dengenin sağlanması amacıyla olması gereken kadar vücutta bulunması gerekir.



LYM Değeri Kaç Olmalıdır?



Lenfosit (LYM) akyuvar tipi olarak lökositlerin yarısını meydana getirmektedir. Kök hücrelerinden üretimi yapılan bu mekanizma; lenf bezleri, dalak ve kemik iliğinden üretilir. Ayrıca bağışıklık sisteminde güçlenme noktasında çok ciddi bir etkisi vardır. Bu noktada virüsler, bakteriler, parazit ve mantar ile viral enfeksiyonların sebep olacağı sorunlara karşı güçlü bir koruma mekanizması ortaya çıkarır. Bununla beraber LYM değeri düşük veya yüksek olursa hangi tür hastalıklara neden olduğu ve neden düşmüş olduğu veya hangi sebeple yükselmiş olduğu konusunda bilgi sahibi olmak gerekir. Sağlıklı bir vücutta ise LYM belli bir değer olmalı ve bu denge korunmalıdır. Lenfositlerin kanda var olan değeri ise hemogram, yani kan sayımından tespiti yapılır. Normal bir insanda LYM değerinin yaklaşık olarak 1000 - 4800 mikrolit aralığında olması gerekir. Bahsi geçen aralık dışında olanların LYM yükselmesi veya düşmesi üzerinden ele alınarak o bölümde hastalıklara karşı önlem alınmaya alınmaktadır. Burada en önemli alınacak önlem gerekli olan uygulamalar yapılarak LYM değerinin tekrardan olması gereken noktaya getirilmesidir.



LYM Yüksekliği Ya Da Düşüklüğünün Sebebi Nedir?



LYM değerinde bulunan kandaki mikrolite miktarının 1000 hücrenin altına düşmesi lenfosit düşüklüğü olmaktadır. Bu durumda bağışıklık sisteminde oluşan bozukluklar, grip veya hepatit gibi problemlerin düşük olması sonucunda olduğu bilinir. Bu noktada düşmenin nedeni birçok değişik sebepten olduğu konusu ele alınır. Düşmenin sebepleri arasında;

- İlerleyen lenfoma ve lösemi gibi değişik hastalıklar,

- Evre II-III Hodgkin hastalığı,

- Kalıtsal immünglobulin hastalıkları, (Bağışıklık sistemi bozukluğu)

- Aplastik anemi, (Kemik iliğinin yeterli miktarda veya hiç üretilmemiş olması)

- Radyoterapi veya kemoterapi tedavisi,

- Ağır miktarda sol kalp yetmezliği,

- Stres oluşumu,

- Cushing sendromu,

- Böbrek yetmezliği,

- Miliyer tüberküloz,

- Virüs ya da bakteriyel enfeksiyonlar, yer almaktadır.

Bu tarz nedenler vücutta LYM düşüklüğünün en fazla rastlanan sebeplerinin başında gelmektedir. Erken tespit edilmiş olması ve doğru biçimde müdahale yapılması son derece önemlidir. Şayet durum böyle olmasa ciddi miktarda ilerleme düzeyi ile beraber insan sağlığı ciddi oranda tehdit altına girer ve sonunda ölüme kadar gidebilir. Ayrıca LYM yüksekliğinin sebep olacağı durumlara göz attığımızda da birçok bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıklarından meydana gelebileceğini söylemek mümkündür. Diğer taraftan bu sistem hastalıklarda uyarılmak amacıyla yüksek miktarda yükselme gösterir ve üretimin artmasına sebep olur. LYM değerinin yükselmesine sebep olan nedenler arasında;

- Öpücük hastalığını olan kişiler,

- Su çiçeğinin oluşması,

- Kan kanseri olanlar,

- Grip geçirenler,

- Sitomegalovirüs enfeksiyonu,

- Rubella, (Viral enfeksiyon)

- Boğmaca hastalığı,

- Tüberküloz hastalığı,

- Kabakulak geçirmek,

- Bruselloz, (Hayvan üzerinden kapılan enfeksiyon)

- Hepatit hastalığı,

- Kan nakli yapılması,

- Akut lenfositik lösemi,

- Kronik lenfositik lösemi,

- Otoimmün bozukluk yer alıyor. Bu tarz daha fazla farklı problem LYM değerinin ciddi miktarda yükselmesine yol açar. Bununla beraber vücut hastalıklara karşı mücadele etmek amacıyla bu miktarın devamlı olarak yükseltmek durumunda kalır.



LYM Değerini Düşürmek Yada Yükseltmek Amacıyla Neler Yapılmalıdır?



İlk olarak LYM değerini düşürmek veya yükseltmek amacıyla sağlıklı bir yaşam sürmek gerekir. Doğru ve dengeli beslenerek, alkol ve sigaradan uzak durarak bu noktada olması gereken dengeyi korumak mümkündür. Bununla birlikte bol su içmek ve egzersiz yapmakta büyük fayda sağlar. Ayrıca bu konuda doktora bağlı olarak yapılan teşhis tetkik sonrasında, antibiyotik tedavisi uygulaması da yapılabilir ve farklı bir şekilde kemoterapi ya da ışın tedavisi gibi yöntemler de burada kullanılır. Omega 3 tüketmek, C ve D vitaminlerini yeterince almakla birlikte şekerli yiyeceklerden veya stresten uzak yaşamak yine önemli konulardır.