Lyndon Kane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lyndon Kane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lyndon Kane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lyndon Kane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lyndon Kane 15 Şubat 1997 tarihinde Coleraine şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lyndon Kane Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Lyndon Kane'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lyndon Kane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lyndon Kane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lyndon Kane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lyndon Kane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Coleraine

Lyndon Kane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lyndon Kane şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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