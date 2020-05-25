Lyon Başkanı'na çarpıcı cevap: "Gelecekle kumar oynuyorlar!"

Koronavirüs sebebiyle dünyanın neredeyse her yerinde liglere ya ara verildi ya da iptal edildi. Fransa'da iptal edilen ligler için Lyon takımının başkanı "Çok aptalmışız" açıklamasını yapınca, sendika başkanı Piat “Sonunda göreceğiz aptal mıyız, değil miyiz” karşılığını verdi.

Fransa’da futbolcular sendikasının başkanı Philippe Piat, Fransa’da Ligue 1 ve Ligue 2’nin iptal edilmesi kararını “Çok aptalmışız” şeklinde eleştiren Olympique Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas’a yanıt verdi.

SONUNDA GÖRECEĞİZ KİM APTAL

L’Equipe’e konuşan Piat, “Sonunda göreceğiz aptal mıyız, değil miyiz” derken kararı şöyle savundu: “Doğru, herkes başlarsa, ‘Fransa neden başlamadı’ diye sorulabilir. Ancak İspanya’da hangi koşullarda oynayacaklarını bilmiyorum bizim kadar dikkatliler mi bilemem.”

Piat şöyle devam etti: “Burada düzenli olarak test edileceğimizin bir garantisi yoktu ve nüfüsun bir kısmının önüne geçip, ‘ayrıcalıklı’ olarak görülmek riskini alamazdık. Ayrıca oyuncularımız pozitif çıkarsa ne olacak!”

‘İkinci dalga bir soru işareti olarak duracak’

Bununla birlikte salgının ikinci dalgasının yaşanabileceğinin de altını çizen Piat, “Covid-19’un ilk dalgasını geride bıraktığımızı hissediyorum. Ancak ikinci dalga her zaman soru işareti olarak duracak. Şimdi yeniden başlayanlar gelecekle kumar oynuyorlar” sözleriyle açıklamasını noktaladı.