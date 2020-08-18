Geçtiğimiz hafta art arda oynanan çeyrek final mücadeleleriyle, izleyicileri futbola doyurna Şampiyonlar Ligi, 2 günlük aranın ardından finalini belirlemek için tekrar sahne alıyor. Yarı final maçlarının oynanacağı bu haftada, iki maç futbolseverleri bekliyor. İkinci yarı final maçında, Barcelona'yı flaş bir skorla eleyen Bayern Münih, Manchester City'i eleyerek sürprize imza atan Lyon ile oynayacak. Peki, Lyon - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler İşte detaylar...

LYON - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Jose Alvalade stadında oynanacak maç 19 Ağustos 2020 saat 22.00'da başlama vuruşunu yapacak. İki takım arasındaki zorlu mücadelenin sonucunda finalin adı belli olacak. Mücadelenin hakemi, İspanyol Mateu Lahoz olacak. Lahoz'un yardımcılıklarını ise Pau Cebrian ve Roberto del Palomar üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve final maçları yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un aldığı karar ile şifresiz yayınlanacak. Lyon ve Bayern Münih arasında oynanacak mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, 18 Ağustos 22.00'da beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz olarak naklen izleyebilirler.

MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Anthony Lopes, J. Denayer, Marcelo, Fernando Marçal, H. Aouar, L. Dubois, M. Caqueret, Cornet, Bruno Guimarães, Depay, K. Toko Ekambi

Bayern Münih: M. Neuer, J. Boateng, A. Davies, Alaba, Kimmich, Thiago, Perisic, Leon Goretzka, Gnabry, Müller, Lewandowsk,