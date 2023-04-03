Maarten Schut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maarten Schut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maarten Schut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maarten Schut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maarten Schut 13 Ekim 2003 tarihinde Eindhoven şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maarten Schut Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maarten Schut, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maarten Schut'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Maarten Schut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maarten Schut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Willem II U17
1 Temmuz 2020 yılında Willem II U18
1 Temmuz 2021 yılında Willem II U21
Maarten Schut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maarten Schut şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?VV DBS (2010-2014), Willem II (2014-2021)
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